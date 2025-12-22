  1. В Украине

Госаудитслужба начинает масштабный аудит оборонного сектора

19:10, 22 декабря 2025
Аудиты и ревизии состоятся на 86 субъектах хозяйствования ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, и на двух госпредприятиях Министерства обороны.
Государственная аудиторская служба Украины с 23 декабря начинает масштабный и комплексный аудит в сфере обороны. Проверки проводятся во исполнение неотложного распоряжения Президента Украины и Правительства.

В Госаудитслужбе отмечают, что способность государства эффективно противостоять агрессору напрямую зависит от качества управления государственными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому аудит оборонного сектора определен одним из приоритетных направлений работы службы наряду с проверкой энергетических государственных компаний, начатой осенью.

Отмечается, что задача является масштабной. В рамках государственного финансового контроля аудит и ревизии запланировано провести на 86 субъектах хозяйствования оборонно-промышленного комплекса, задействованных в производстве и закупке вооружения.

Кроме того, проверки охватят два государственных предприятия Министерства обороны — «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла».

К проведению мероприятий привлечено около 500 сотрудников аудиторской службы.

Госаудитслужба Минобороны

