Українська делегація вночі надасть подробиці щодо перемовин у Маямі — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну повертається делегація з перемовин з представниками США у Маямі, вночі вони дадуть деталі щодо них. Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві 22 грудня.

«Зараз повертається наша група з Маямі. Вона буде вночі надавати деталі. На мій погляд, все важливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально. Але цей план є», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що є вже рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, ЄС та США, а також є окремий документі між Україною та США щодо двосторонніх гарантій безпеки.

«Саме їх, ми бачимо, повинно бути розглянуто в Конгресі Сполучених Штатів Америки з їхніми деталями і додатками. Закриті вони сьогодні для преси, тому ми не будемо про це говорити детально. Але я бачив такі перші напрацювання. Там майже 90% саме тих додатків, які для нас важливі - на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути», - наголосив він.

За словами глави держави, зараз йде напрацювання першого драфту договору про відновлення України.

«Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми не готові. І є речі - на що не готові русскіє», - зазначив Зеленський.

