  1. В Україні

Українська делегація вночі надасть подробиці щодо перемовин у Маямі — Зеленський

19:14, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально. Але цей план є», — Володимир Зеленський.
Українська делегація вночі надасть подробиці щодо перемовин у Маямі — Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну повертається делегація з перемовин з представниками США у Маямі, вночі вони дадуть деталі щодо них. Про це він сказав під час заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби 2025 у Києві 22 грудня.

«Зараз повертається наша група з Маямі. Вона буде вночі надавати деталі. На мій погляд, все важливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально. Але цей план є», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що є вже рамковий документ щодо гарантій безпеки між Україною, ЄС та США, а також є окремий документі між Україною та США щодо двосторонніх гарантій безпеки.

«Саме їх, ми бачимо, повинно бути розглянуто в Конгресі Сполучених Штатів Америки з їхніми деталями і додатками. Закриті вони сьогодні для преси, тому ми не будемо про це говорити детально. Але я бачив такі перші напрацювання. Там майже 90% саме тих додатків, які для нас важливі - на що може розраховувати наша армія і Україна після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути», - наголосив він.

За словами глави держави, зараз йде напрацювання першого драфту договору про відновлення України.

«Тобто, в принципі, базовий блок всіх документів, на мій погляд, готовий. Є деякі речі, на що ми не готові. І є речі - на що не готові русскіє», - зазначив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]