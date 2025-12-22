Украинская делегация ночью предоставит подробности переговоров в Майами — Зеленский

«Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть», — Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину возвращается делегация с переговоров с представителями США в Майами, и ночью она предоставит детали по ним. Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы 2025 в Киеве 22 декабря.

«Сейчас возвращается наша группа из Майами. Она будет ночью предоставлять детали. На мой взгляд, все важное, что мы должны были сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не все идеально. Но этот план есть», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже существует рамочный документ относительно гарантий безопасности между Украиной, ЕС и США, а также отдельный документ между Украиной и США относительно двусторонних гарантий безопасности.

«Именно их, как мы видим, необходимо рассмотреть в Конгрессе Соединенных Штатов Америки с их деталями и приложениями. Сегодня они закрыты для прессы, поэтому мы не будем говорить об этом подробно. Но я видел такие первые наработки. Там почти 90% именно тех приложений, которые для нас важны — на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть», — подчеркнул он.

По словам главы государства, сейчас идет работа над первым драфтом договора о восстановлении Украины.

«То есть, в принципе, базовый блок всех документов, на мой взгляд, готов. Есть некоторые вещи, на которые мы не готовы. И есть вещи, к которым не готовы русские», — отметил Зеленский.

