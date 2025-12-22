Дописи з комуністичною символікою у відкритій Facebook-сторінці можуть утворювати склад кримінального правопорушення — ККС ВС

Чоловік поширив на власних сторінках у мережі Facebook понад 15 дописів із символікою комуністичного тоталітарного режиму — що вирішили суди.

Якщо власник сторінки в мережі «Фейсбук» не обмежив доступ до неї, то інформація на цій сторінці є загальнодоступною для необмеженого кола осіб, отже поширення користувачем на цій сторінці дописів із символікою комуністичного тоталітарного режиму може утворювати склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 КК України. Такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд ВС у справі від 28 жовтня 2025 року № 639/1077/23 (провадження № 51-184км25).

У цьому кримінальному провадженні місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 КК, за те, що він поширив на власних сторінках у мережах «Фейсбук» та «Вконтакте» понад 15 дописів із символікою комуністичного тоталітарного режиму. За результатом поширення цих публікацій та розміщення відповідних коментарів на сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» та каналі на платформі «Ютуб» інформація стала доступною для ознайомлення та прочитання аудиторією, яка охоплює вказані сторінки у соціальних мережах. Апеляційний суд змінив цей вирок, перекваліфікував дії обвинуваченого із ч. 2 на ч. 1 ст. 436-1 КК України, вказавши, що пости та дописи в соціальній мережі «Фейсбук» не можна віднести до ЗМІ, оскільки вони не мають усіх ознак ЗМІ, встановлених у Законі України «Про медіа». У касаційній скарзі прокурор вказує, що суд апеляційної інстанції безпідставно дійшов висновку про відсутність у діях обвинуваченого кваліфікуючої ознаки – використання ЗМІ.

Скасовуючи ухвалу апеляційного суду та призначаючи новий розгляд у суді апеляційної інстанції, Верховний Суд вказав, що апеляційний суд ретельно не проаналізував закони України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», в редакції, яка діяла на час вчинення інкримінованого кримінального правопорушення. Не зважив, що після набрання чинності Законом України «Про медіа» 31 березня 2023 року, положеннями якого обґрунтував свої висновки, відповідні зміни до КК України, зокрема до ст. 436-1 Кодексу, щодо застосування терміна «ЗМІ» внесені не були.

Крім того, апеляційний суд залишив поза увагою те, що соціальні мережі та платформи «Фейсбук», «Ютуб» є загальнодоступними, спрощують комунікацію, дозволяють поширювати певну інформацію необмеженому колу осіб, спосіб такого поширення інформації розрахований на масове сприйняття, а соціальна мережа «Фейсбук» діє в інтернет-просторі й інформація на сторінках її користувачів, якщо власник сторінки не обмежив доступ до неї, є загальнодоступною, отже ця соціальна мережа є засобом, за допомогою якого така інформація поширюється серед необмеженого (невизначеного) кола осіб.

