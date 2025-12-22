Публикации с коммунистической символикой на открытой странице Facebook могут образовывать состав уголовного правонарушения — КУС ВС

Мужчина распространил на собственных страницах в сети Facebook более 15 публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима — что решили суды.

Если владелец страницы в сети «Фейсбук» не ограничил доступ к ней, то информация на этой странице является общедоступной для неограниченного круга лиц, следовательно распространение пользователем на этой странице публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима может образовывать состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд ВС в деле от 28 октября 2025 года № 639/1077/23 (производство № 51-184км25).

В этом уголовном производстве местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 УК за то, что он распространил на собственных страницах в сетях «Фейсбук» и «Вконтакте» более 15 публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима. В результате распространения этих публикаций и размещения соответствующих комментариев на странице в социальной сети «Фейсбук» и на канале на платформе «Ютуб» информация стала доступной для ознакомления и прочтения аудиторией, охватывающей указанные страницы в социальных сетях. Апелляционный суд изменил этот приговор, переквалифицировав действия обвиняемого с ч. 2 на ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, указав, что посты и публикации в социальной сети «Фейсбук» нельзя отнести к СМИ, поскольку они не имеют всех признаков СМИ, установленных Законом Украины «О медиа». В кассационной жалобе прокурор указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого квалифицирующего признака — использования СМИ.

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новый рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что апелляционный суд тщательно не проанализировал законы Украины «Об информации», «О телевидении и радиовещании» в редакции, действовавшей на момент совершения инкриминируемого уголовного правонарушения. Не было учтено, что после вступления в силу Закона Украины «О медиа» 31 марта 2023 года, положениями которого апелляционный суд обосновал свои выводы, соответствующие изменения в УК Украины, в частности в ст. 436-1 Кодекса, относительно применения термина «СМИ» внесены не были.

Кроме того, апелляционный суд оставил без внимания то, что социальные сети и платформы «Фейсбук», «Ютуб» являются общедоступными, упрощают коммуникацию, позволяют распространять определенную информацию неограниченному кругу лиц, способ такого распространения информации рассчитан на массовое восприятие, а социальная сеть «Фейсбук» действует в интернет-пространстве и информация на страницах ее пользователей, если владелец страницы не ограничил доступ к ней, является общедоступной, следовательно эта социальная сеть является средством, с помощью которого такая информация распространяется среди неограниченного (неопределенного) круга лиц.

