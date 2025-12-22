  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Публикации с коммунистической символикой на открытой странице Facebook могут образовывать состав уголовного правонарушения — КУС ВС

18:47, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина распространил на собственных страницах в сети Facebook более 15 публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима — что решили суды.
Публикации с коммунистической символикой на открытой странице Facebook могут образовывать состав уголовного правонарушения — КУС ВС
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если владелец страницы в сети «Фейсбук» не ограничил доступ к ней, то информация на этой странице является общедоступной для неограниченного круга лиц, следовательно распространение пользователем на этой странице публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима может образовывать состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд ВС в деле от 28 октября 2025 года № 639/1077/23 (производство № 51-184км25).

В этом уголовном производстве местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 УК за то, что он распространил на собственных страницах в сетях «Фейсбук» и «Вконтакте» более 15 публикаций с символикой коммунистического тоталитарного режима. В результате распространения этих публикаций и размещения соответствующих комментариев на странице в социальной сети «Фейсбук» и на канале на платформе «Ютуб» информация стала доступной для ознакомления и прочтения аудиторией, охватывающей указанные страницы в социальных сетях. Апелляционный суд изменил этот приговор, переквалифицировав действия обвиняемого с ч. 2 на ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, указав, что посты и публикации в социальной сети «Фейсбук» нельзя отнести к СМИ, поскольку они не имеют всех признаков СМИ, установленных Законом Украины «О медиа». В кассационной жалобе прокурор указал, что суд апелляционной инстанции безосновательно пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемого квалифицирующего признака — использования СМИ.

Отменяя определение апелляционного суда и назначая новый рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что апелляционный суд тщательно не проанализировал законы Украины «Об информации», «О телевидении и радиовещании» в редакции, действовавшей на момент совершения инкриминируемого уголовного правонарушения. Не было учтено, что после вступления в силу Закона Украины «О медиа» 31 марта 2023 года, положениями которого апелляционный суд обосновал свои выводы, соответствующие изменения в УК Украины, в частности в ст. 436-1 Кодекса, относительно применения термина «СМИ» внесены не были.

Кроме того, апелляционный суд оставил без внимания то, что социальные сети и платформы «Фейсбук», «Ютуб» являются общедоступными, упрощают коммуникацию, позволяют распространять определенную информацию неограниченному кругу лиц, способ такого распространения информации рассчитан на массовое восприятие, а социальная сеть «Фейсбук» действует в интернет-пространстве и информация на страницах ее пользователей, если владелец страницы не ограничил доступ к ней, является общедоступной, следовательно эта социальная сеть является средством, с помощью которого такая информация распространяется среди неограниченного (неопределенного) круга лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья решение суда судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]