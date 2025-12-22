  1. У світі

Італія оштрафувала Apple на майже 99 млн євро через зловживання домінуванням в App Store

18:52, 22 грудня 2025
Італійський антимонопольний орган покарав Apple за порушення правил конфіденційності.
Італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф на американську компанію Apple та два її підрозділи на суму 98,6 мільйона євро за нібито зловживання домінуючим становищем у сфері мобільних додатків.

За даними Reuters, Apple нібито порушила європейські норми в App Store, де компанія має "абсолютну домінантність" у відносинах зі сторонніми розробниками. Розслідування розпочалося в травні 2023 року. AGCM стверджує, що Apple нав’язувала розробникам більш жорсткі правила конфіденційності через систему App Tracking Transparency (ATT), вимагаючи спеціальної згоди на збір та пов’язування даних з рекламними цілями.

Регулятор зазначив, що умови ATT були односторонніми, шкодили інтересам бізнес-партнерів Apple та не відповідали заявленим цілям конфіденційності. Додатково розробники мусили дублювати запити на згоду для тих же цілей.

AGCM підкреслила, що розслідування проводилося у тісній співпраці з Європейською комісією та іншими міжнародними антимонопольними органами.

Apple штраф Італія

