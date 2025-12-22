Італія оштрафувала Apple на майже 99 млн євро через зловживання домінуванням в App Store

Італійський антимонопольний орган покарав Apple за порушення правил конфіденційності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Італійський антимонопольний орган (AGCM) наклав штраф на американську компанію Apple та два її підрозділи на суму 98,6 мільйона євро за нібито зловживання домінуючим становищем у сфері мобільних додатків.

За даними Reuters, Apple нібито порушила європейські норми в App Store, де компанія має "абсолютну домінантність" у відносинах зі сторонніми розробниками. Розслідування розпочалося в травні 2023 року. AGCM стверджує, що Apple нав’язувала розробникам більш жорсткі правила конфіденційності через систему App Tracking Transparency (ATT), вимагаючи спеціальної згоди на збір та пов’язування даних з рекламними цілями.

Регулятор зазначив, що умови ATT були односторонніми, шкодили інтересам бізнес-партнерів Apple та не відповідали заявленим цілям конфіденційності. Додатково розробники мусили дублювати запити на згоду для тих же цілей.

AGCM підкреслила, що розслідування проводилося у тісній співпраці з Європейською комісією та іншими міжнародними антимонопольними органами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.