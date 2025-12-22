  1. В мире

Италия оштрафовала Apple на почти 99 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в App Store

18:52, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Итальянский антимонопольный орган наказал Apple за нарушение правил конфиденциальности.
Италия оштрафовала Apple на почти 99 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в App Store
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф на американскую компанию Apple и два ее подразделения на сумму 98,6 миллиона евро за якобы злоупотребление доминирующим положением в сфере мобильных приложений.

По данным Reuters, Apple якобы нарушила европейские нормы в App Store, где компания имеет «абсолютное доминирование» в отношениях со сторонними разработчиками. Расследование началось в мае 2023 года. AGCM утверждает, что Apple навязывала разработчикам более жесткие правила конфиденциальности через систему App Tracking Transparency (ATT), требуя специального согласия на сбор и связывание данных с рекламными целями.

Регулятор отметил, что условия ATT были односторонними, наносили ущерб интересам бизнес-партнеров Apple и не соответствовали заявленным целям конфиденциальности. Дополнительно разработчики должны были дублировать запросы на согласие для тех же целей.

AGCM подчеркнула, что расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и другими международными антимонопольными органами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple штраф / штрафы Италия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность судьи КСУ сорвался из-за несоответствия большинства кандидатов

Конкурс на две должности судей Конституционного Суда не дошёл до финала: после оценки моральных качеств только двое из девяти кандидатов остались в процедуре, из-за чего набор на одну из должностей был прекращён.

Верховный Суд разъяснил, когда добровольцы ТРО имеют право получить статус УБД

Члены добровольческих формирований могут получить статус участника боевых действий только при условии подтверждения участия в боевых действиях.

Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]