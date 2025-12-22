Италия оштрафовала Apple на почти 99 млн евро за злоупотребление доминирующим положением в App Store

Итальянский антимонопольный орган наказал Apple за нарушение правил конфиденциальности.

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) наложил штраф на американскую компанию Apple и два ее подразделения на сумму 98,6 миллиона евро за якобы злоупотребление доминирующим положением в сфере мобильных приложений.

По данным Reuters, Apple якобы нарушила европейские нормы в App Store, где компания имеет «абсолютное доминирование» в отношениях со сторонними разработчиками. Расследование началось в мае 2023 года. AGCM утверждает, что Apple навязывала разработчикам более жесткие правила конфиденциальности через систему App Tracking Transparency (ATT), требуя специального согласия на сбор и связывание данных с рекламными целями.

Регулятор отметил, что условия ATT были односторонними, наносили ущерб интересам бизнес-партнеров Apple и не соответствовали заявленным целям конфиденциальности. Дополнительно разработчики должны были дублировать запросы на согласие для тех же целей.

AGCM подчеркнула, что расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и другими международными антимонопольными органами.

