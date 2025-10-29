В Британии судили экоактивистов, пытавшихся раскрасить самолет певицы Тейлор Свифт

Двоеклиматических активистов пытались облить оранжевой краской частный самолет Тейлор Свифт.

В Великобритании двое климатических активистов из организации Just Stop Oil получили наказание за попытку облить оранжевой краской частный самолет певицы Тейлор Свифт. Об этом пишет BBC.

По информации, 29-летняя Дженнифер Ковальски и 23-летний Коул Макдональд попытались покрасить самолет узоры в аэропорту Станстед, однако вместо этого облили краской самолеты, принадлежащие страховой компании и инвестиционной группе.

Пара признана виновной в уголовном повреждении имущества и приговорена к условному тюремному заключению.

В ходе судебного разбирательства сообщили, что 20 июля 2024 года они проникли через ограждение аэропорта с помощью угловой шлифмашины, а затем поочередно распыляли краску на самолеты и снимали это на видео.

Ковальски, ранее осужденная за протесты в Шотландии, была приговорена к пяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 12 месяцев. Она также была оштрафована на 480 фунтов стерлингов (около $640).

Макдональд получил шесть недель тюремного заключения с отсрочкой на восемь месяцев.

