У Мінцифри порівняли, яка технологія інтернету краще витримує блекаути: xPON чи FTTx

12:30, 29 жовтня 2025
xPON vs FTTx: яка технологія витримує блекаути краще.
У Мінцифри порівняли, яка технологія інтернету краще витримує блекаути: xPON чи FTTx
Фото: Shutterstock
Навчання, робота, комунікація з близькими — стабільний доступ до інтернету став критично важливим для мільйонів українців від початку повномасштабного вторгнення. В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру Міністерство цифрової трансформації проаналізувало, яка технологія забезпечує кращу стійкість під час тривалих відключень електроенергії — FTTx чи xPON. Дані зібрано під час масового блекауту у Харкові 22–24 березня 2024 року.

FTTx — класична технологія

Традиційна система, у якій оптоволокно підведене лише до будинку або під’їзду. Подальше з’єднання до користувача відбувається за допомогою кабелів, які потребують живлення.

  • Середній час роботи під час знеструмлення: 4 години
  • Стабільність: якщо електроживлення зникає хоча б на одній ділянці — не працює вся лінія
  • Ефективність: лише 15% користувачів залишались онлайн після 8 годин без світла
  • Джерело інтернету: оптоволокно до будинку

xPON — оптична пасивна мережа нового покоління

Сучасна технологія, де оптоволоконний кабель підключений безпосередньо до квартири користувача. Система не потребує активного обладнання на проміжних ділянках — живлення забезпечує сам провайдер.

  • Середній час роботи під час знеструмлення: 72 години
  • Стабільність: не залежить від локальних відключень електрики
  • Ефективність: 99% абонентів мали доступ до інтернету навіть після 72+ годин без світла
  • Джерело інтернету: оптоволокно у квартиру

Україна війна блекаут

