У Мінцифри порівняли, яка технологія інтернету краще витримує блекаути: xPON чи FTTx

Навчання, робота, комунікація з близькими — стабільний доступ до інтернету став критично важливим для мільйонів українців від початку повномасштабного вторгнення. В умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру Міністерство цифрової трансформації проаналізувало, яка технологія забезпечує кращу стійкість під час тривалих відключень електроенергії — FTTx чи xPON. Дані зібрано під час масового блекауту у Харкові 22–24 березня 2024 року.
FTTx — класична технологія
Традиційна система, у якій оптоволокно підведене лише до будинку або під’їзду. Подальше з’єднання до користувача відбувається за допомогою кабелів, які потребують живлення.
xPON — оптична пасивна мережа нового покоління
Сучасна технологія, де оптоволоконний кабель підключений безпосередньо до квартири користувача. Система не потребує активного обладнання на проміжних ділянках — живлення забезпечує сам провайдер.
