В Минцифры сравнили, какая технология интернета лучше выдерживает блэкауты: xPON или FTTx

xPON vs FTTx: какая технология выдерживает блекауты лучше.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Учеба, работа, общение с близкими — стабильный доступ к интернету стал критически важным для миллионов украинцев с начала полномасштабного вторжения. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру Министерство цифровой трансформации проанализировало, какая технология обеспечивает лучшую устойчивость во время длительных отключений электроэнергии — FTTx или xPON. Данные собраны во время массового блэкаута в Харькове 22–24 марта 2024 года.

FTTx — классическая технология

Традиционная система, в которой оптоволокно подведено только к дому или подъезду. Дальнейшее соединение с пользователем осуществляется с помощью кабелей, требующих электропитания.

Среднее время работы при отключении электроэнергии: 4 часа

Стабильность: если питание пропадает хотя бы на одном участке — не работает вся линия

Эффективность: только 15% пользователей оставались онлайн после 8 часов без света

Источник интернета: оптоволокно до дома

xPON — оптическая пассивная сеть нового поколения

Современная технология, при которой оптоволоконный кабель подключен напрямую к квартире пользователя. Система не требует активного оборудования на промежуточных участках — питание обеспечивает сам провайдер.

Среднее время работы при отключении электроэнергии: 72 часа

Стабильность: не зависит от локальных отключений электричества

Эффективность: 99% абонентов имели доступ к интернету даже после 72+ часов без света

Источник интернета: оптоволокно в квартиру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.