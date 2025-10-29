В Минцифры сравнили, какая технология интернета лучше выдерживает блэкауты: xPON или FTTx

Учеба, работа, общение с близкими — стабильный доступ к интернету стал критически важным для миллионов украинцев с начала полномасштабного вторжения. В условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру Министерство цифровой трансформации проанализировало, какая технология обеспечивает лучшую устойчивость во время длительных отключений электроэнергии — FTTx или xPON. Данные собраны во время массового блэкаута в Харькове 22–24 марта 2024 года.
FTTx — классическая технология
Традиционная система, в которой оптоволокно подведено только к дому или подъезду. Дальнейшее соединение с пользователем осуществляется с помощью кабелей, требующих электропитания.
xPON — оптическая пассивная сеть нового поколения
Современная технология, при которой оптоволоконный кабель подключен напрямую к квартире пользователя. Система не требует активного оборудования на промежуточных участках — питание обеспечивает сам провайдер.
