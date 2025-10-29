Уряд Свириденко відзвітував Зеленському про 100 днів роботи – фото

Прем’єр-міністр представила основні досягнення Кабінету Міністрів за перші 100 днів роботи нового складу уряду.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів відзвітував перед Президентом України Володимиром Зеленським про перші 100 днів роботи нового складу уряду.

«Сто днів тому ми визначили пріоритети, закріплені в Плані дій Уряду. Наша команда працює, щоб забезпечити безперебійне життя держави в умовах повномасштабної війни, забезпечити потреби оборони, подбати про наших цивільних людей, підтримати розвиток економіки і запровадити комплексну політику з підтримки прифронтових регіонів», — заявила Свириденко.

Основні результати роботи Уряду за 100 днів:

Залучено кошти за механізмами ERA loan та Ukraine Facility для підтримки бюджету, закупівлі газу й озброєнь. Подано до Верховної Ради бюджет-2026, який передбачає підвищення зарплат учителям і лікарям, безоплатне харчування школярів та запуск програми «чекап 40+».

Запроваджено режим Defence City для виробників зброї, гранти на вибухівку, ракети та компоненти ШІ. Створено цифровий облік військових «Імпульс» і впроваджено нові електронні сервіси в межах е-ТЦК.

Запущено онлайн-платформу ВЕТЕРАН PRO.

З 1 вересня підвищено зарплати 409 тис. учителям. Освітня платформа «Мрія» вже охопила 20% шкіл країни.

Розширено перелік програми «Доступні ліки» на 85 нових безоплатних препаратів. Фінансування лікування поранених військових і цивільних збільшено на 1 млрд грн.

187 тис. сімей скористалися послугою «Пакунок школяра». Підвищено виплати прийомним батькам і запроваджено нову послугу «Сімейна домівка» для дітей-сиріт.

Запущено новий водогін для Миколаєва (понад 500 тис. мешканців із стабільним водопостачанням). Відкрито першу євроколію сполученням Ужгород — Братислава — Відень — Будапешт. У межах програм єВідновлення та єОселя виділено понад 7,5 млрд грн.

Система порайонного оповіщення запрацювала вже у 13 регіонах, скорочуючи тривалість повітряних тривог і стабілізуючи роботу бізнесу.

Створено Інвестиційний фонд відбудови зі США (перші внески — $150 млн), отримано 3 млрд грн від приватизації. Оголошено конкурс на державно-приватне партнерство в порту «Чорноморськ» і на розробку літієвих родовищ «Добра».

Понад 10 тис. підприємців отримали гранти та кредити за програмою «5-7-9%» у межах політики «Зроблено в Україні».

Розширено програми захисту енергетичної інфраструктури, людей і бізнесу у прифронтових регіонах.

Запроваджено нові онлайн-сервіси: є-Акциз, є-Нотаріат, електронний документообіг у судах, є-Дозвіл, є-Шлюб.

