Генпрокурор Руслан Кравченко зробив заяву щодо оголошення підозри Геннадію Труханову

Генпрокурор підтвердив підозру колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі про загибель дев’яти людей.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову було повідомлено про підозру у справі щодо трагічних подій 30 вересня, коли загинули дев’ять людей.

«30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому — не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців», — заявив Кравченко.

За його словами, Труханов, який роками обіймав посаду мера знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував.

«Це не про халатність — це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей», — наголосив Генпрокурор.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.

СБУ заявила, щоТруханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

