Генпрокурор Руслан Кравченко сделал заявление о вручении подозрения Геннадию Труханову

Генпрокурор подтвердил подозрение бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову по делу о гибели девяти человек.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову было сообщено о подозрении по делу, касающемуся трагических событий 30 сентября, когда погибли девять человек.

«30 сентября в Одессе погибли девять человек. И виновата в этом — не стихия, а служебная халатность должностных лиц», — заявил Кравченко.

По его словам, Труханов, который много лет занимал должность мэра, как никто другой знал обо всех проблемах, но не решал их.

«Это не про халатность — это про преступную небрежность, которая привела к гибели людей», — подчеркнул Генпрокурор.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

СБУ заявила, что Труханов получил российский заграничный паспорт в 2015 году.

