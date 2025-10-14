Указ Зеленського про позбавлення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова публікуватися не буде, бо містить персональні дані.

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Публікувати цей указ не будуть.

Як пояснили в Офісі Президента, «укази щодо громадянства не публікуються відкрито через наявність у них персональних даних – ані про прийняття у громадянство, ані інші».

Також Зеленський позбавив громадянства проросійського політика Олега Царьова та російського артиста балету Сергія Полуніна. Вони мали українське громадянство.

«Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу перевірити можливість створення міської військової адміністрації в Одесі.

Також він обговорив ситуацію на Дніпровщині. «Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром», зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

