Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова

15:58, 14 октября 2025
Указ Зеленского о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова публиковаться не будет, так как содержит персональные данные.
Президент Владимир Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Публиковать этот указ не будут.

Как пояснили в Офисе Президента, «указы по гражданству не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных – ни о принятии в гражданство, ни другие».

Также Зеленский лишил гражданства пророссийского политика Олега Царева и российского артиста балета Сергея Полунина. Они имели украинское гражданство.

«Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства. Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц – подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», – отметил Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОВА Олегу Киперу проверить возможность создания городской военной администрации в Одессе.

Также он обсудил ситуацию на Днепровщине. «Я поблагодарил Сергея Лысака, главу областной военной администрации, за эффективную работу на этом направлении и определил для него следующие задачи. Документы по этому поводу – скоро», – отметил Президент.

Напомним, ранее на сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-эп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства. Автор обращения просит Владимира Зеленского инициировать проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях, где сообщалось о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

Одесса Владимир Зеленский

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

