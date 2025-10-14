СБУ заявила, що мер Одеси Труханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році

Як зазначили у СБУ, в 2017 році Труханов намагався скасувати чинність свого внутрішнього російського паспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мера Одеси Геннадія Труханова позбавили українського громадянства. Інформацію підтвердила Служба безпеки України. Там також заявили, що ще у 2015 році Труханов отримав російський закордонний паспорт.

Відповідне рішення ухвалила Комісія при Президентові України, розповіли у СБУ.

За даними Служби безпеки, нинішній мер Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має чинний російський закордонний паспорт.

Повідомляється, що 15 грудня 2015 року, вже після початку російської агресії проти України та окупації Криму й частини Донбасу, Геннадій Труханов оформив закордонний паспорт громадянина Росії. Документ діє і сьогодні, адже виданий на 10 років.

"Що стосується внутрішнього паспорту рф, то за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорту. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документу «не влечет лишение гражданства РФ, приобретенного лицом на законном основании». Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином РФ. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних «федеральної податкової служби рф", - повідомили у СБУ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.

Нагадаємо, раніше на сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.