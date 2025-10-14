Зеленського просять припинити громадянство Труханова у разі виявлення паспорту РФ

Петиція із закликом перевірити громадянство мера Одеси Труханова набрала необхідні 25 тисяч підписів

На сайті Президента України опубліковано петицію №22/254076-еп із закликом позбавити громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, яка за менш ніж добу зібрала понад 25 000 підписів, необхідних для розгляду главою держави.

Автор звернення просить Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів, викладених у журналістських розслідуваннях, де повідомлялося про наявність у Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера.

«Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства», — йдеться в тексті петиції.

Ініціатори зазначають, що під час війни з РФ така ситуація становить потенційну загрозу національній безпеці та підривають довіру до місцевої влади.

Окремо в петиції згадується трагедія в Одесі 30 вересня 2025 року, коли через негоду загинули люди — автори петиції каже, що подія ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси.

«Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Ми переконані, що особа,яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні», — підсумував автор петиції.

Петиція зареєстрована 13 жовтня і вже на ранок 14 жовтня набрала мінімально необхідну кількість голосів для розгляду Президентом.

