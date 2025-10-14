Зеленского просят прекратить гражданство Труханова в случае обнаружения паспорта РФ

﻿Петиция с призывом проверить гражданство мэра Одессы Труханова набрала необходимые 25 тысяч подписей.

На сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-еп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор обращения просит Владимира Зеленского инициировать проверку фактов, изложенных в журналистских расследованиях, где сообщалось о наличии у Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера.

«Эти факты свидетельствуют, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства», — говорится в тексте петиции.

Инициаторы отмечают, что во время войны с РФ такая ситуация представляет потенциальную угрозу национальной безопасности и подрывает доверие к местной власти.

Отдельно в петиции упоминается трагедия в Одессе 30 сентября 2025 года, когда из-за непогоды погибли люди — автор петиции отмечает, что это событие еще больше обострило недоверие к городскому голове Одессы.

«Просим Вас обеспечить проверку изложенного факта относительно двойного гражданства Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Мы убеждены, что лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине», — подытожил автор петиции.

Петиция зарегистрирована 13 октября и уже к утру 14 октября набрала минимально необходимое количество голосов для рассмотрения Президентом.

