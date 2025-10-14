СБУ заявила, что мэр Одессы Труханов получил российский загранпаспорт в 2015 году

Как отметили в СБУ, в 2017 году Труханов пытался упразднить силу своего внутреннего российского паспорта.

Мэр Одессы Геннадий Труханов был лишен украинского гражданства. Информацию подтвердила служба безопасности Украины. Там также заявили, что еще в 2015 году Труханов получил российский загранпаспорт.

Соответствующее решение приняла Комиссия при Президенте Украины, рассказали в СБУ.

По данным Службы безопасности, нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов является гражданином России и имеет действующий загранпаспорт.

Сообщается, что 15 декабря 2015, уже после начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма и части Донбасса, Геннадий Труханов оформил загранпаспорт гражданина России. Документ действует и сегодня, ведь издан на 10 лет.

"Что касается внутреннего паспорта РФ, то по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил силу его внутреннего паспорта. Но в дополнительных объяснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет. Геннадий Труханов по-прежнему остается гражданином РФ.

Напомним, ранее на сайте Президента Украины опубликована петиция №22/254076-эп с призывом лишить гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, которая менее чем за сутки собрала более 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

