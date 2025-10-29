В Австрії проти Clearview AI подали кримінальний позов за порушення приватності

Компанію, яка займається технологією ШІ, звинувативши у незаконному збиранні фотографій і відео громадян ЄС.

Фото: myclassactionlawyer.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Австрійська організація із захисту цифрових прав подала кримінальний позов проти американської компанії Clearview AI, звинувативши її у незаконному збиранні фотографій і відео громадян ЄС для створення бази даних із розпізнавання облич, пише VOI.

У заяві організації йдеться, що дії компанії порушують Загальний регламент ЄС про захист даних (GDPR). Відповідно до австрійського кримінального законодавства, такі порушення можуть спричинити особисту відповідальність керівництва компанії, включно з потенційним тюремним ув’язненням.

Clearview AI відома тим, що пропонує свої технології розпізнавання облич правоохоронним органам у різних країнах. Компанія заявляє, що зібрала понад 60 мільярдів зображень з усього світу. Проте, коли журналісти звернулися до неї за коментарем, Clearview відмовилася відповідати.

Раніше регулятори Франції, Греції, Італії та Нідерландів дійшли висновку, що Clearview порушила норми GDPR, збираючи та обробляючи персональні дані мільйонів європейців без їхньої згоди. Ці країни наклали на компанію сукупні штрафи майже на 100 мільйонів євро. Крім того, у березні цього року Clearview уклала мирову угоду у США в межах колективного позову щодо масового збору даних з інтернету.

У Великій Британії компанія продовжує оскаржувати штраф у розмірі 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, стверджуючи, що британський GDPR на неї не поширюється, адже вона нібито продає свої послуги лише іноземним правоохоронним структурам. Проте суд відхилив цей аргумент у жовтні, постановивши, що послуги Clearview все ж використовуються для ідентифікації осіб і аналізу поведінки у сфері запобігання злочинності, а отже, підпадають під юрисдикцію британського GDPR. Справа наразі повернута до суду нижчої інстанції, а компанія ще може подати апеляцію.

В організації заявляють, що Clearview ігнорує рішення європейських регуляторів, оскільки не має офісу в межах ЄС і не сплатила накладені штрафи.

«Цей позов покликаний перевірити, чи може кримінальне переслідування виявитися ефективнішим за адміністративні санкції, які досі не мали результату», — йдеться у заяві.

В Австрії передбачена кримінальна відповідальність за певні порушення GDPR. Якщо прокуратура прийме скаргу, ця справа може стати першим прецедентом кримінального переслідування за порушення правил GDPR, що посилить тиск на компанії поза межами ЄС, які обробляють біометричні дані європейців.

«Clearview AI створила глобальну базу, що містить фотографії та біометричні дані, які дозволяють ідентифікувати людину за кілька секунд. Така потуга є небезпечною і загрожує самій концепції вільного суспільства, у якому спостереження має бути винятком, а не правилом», — заявили в австрійській організації із захисту цифрових прав.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.