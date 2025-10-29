В Австрии против Clearview AI подан уголовный иск за нарушение конфиденциальности

Компанию, занимающуюся технологиями искусственного интеллекта, обвинили в незаконном сборе фотографий и видео граждан ЕС.

Фото: myclassactionlawyer.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Австрийская организация по защите цифровых прав подала уголовный иск против американской компании Clearview AI, обвинив ее в незаконном сборе фотографий и видео граждан Европейского Союза для создания базы данных с распознаванием лиц, пишет VOI.

В заявлении организации говорится, что действия компании нарушают Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR). В соответствии с австрийским уголовным законодательством, такие нарушения могут повлечь личную ответственность руководства компании, включая возможное тюремное заключение.

Clearview AI известна тем, что предлагает свои технологии распознавания лиц правоохранительным органам в разных странах. Компания утверждает, что собрала более 60 миллиардов изображений со всего мира. Однако, когда журналисты обратились за комментарием, в Clearview отказались отвечать.

Ранее регуляторы Франции, Греции, Италии и Нидерландов пришли к выводу, что Clearview нарушила нормы GDPR, собирая и обрабатывая персональные данные миллионов европейцев без их согласия. Эти страны наложили на компанию совокупные штрафы почти на 100 миллионов евро. Кроме того, в марте этого года Clearview заключила мировое соглашение в США в рамках коллективного иска о массовом сборе данных из интернета.

В Великобритании компания продолжает оспаривать штраф в размере 7,5 миллиона фунтов стерлингов, утверждая, что британский GDPR на нее не распространяется, поскольку она якобы продает свои услуги только иностранным правоохранительным структурам. Однако суд отклонил этот аргумент в октябре, постановив, что услуги Clearview все же используются для идентификации лиц и анализа поведения в сфере предотвращения преступности, а значит, подпадают под юрисдикцию британского GDPR. Дело возвращено в суд низшей инстанции, и компания еще может подать апелляцию.

Организация заявила, что Clearview игнорирует решения европейских регуляторов, поскольку не имеет офиса в пределах ЕС и не выплатила назначенные штрафы.

«Этот иск направлен на то, чтобы проверить, может ли уголовное преследование оказаться более эффективным, чем административные санкции, которые до сих пор не дали результата», — говорится в заявлении.

В Австрии предусмотрена уголовная ответственность за определенные нарушения GDPR. Если прокуратура примет жалобу, это дело может стать первым прецедентом уголовного преследования за нарушение правил GDPR, что усилит давление на компании за пределами ЕС, которые обрабатывают биометрические данные европейцев.

«Clearview AI создала глобальную базу, содержащую фотографии и биометрические данные, которые позволяют идентифицировать человека за несколько секунд. Такая мощь опасна и угрожает самой концепции свободного общества, в котором наблюдение должно быть исключением, а не правилом», — заявили в австрийской организации по защите цифровых прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.