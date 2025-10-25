На Одещині перекинулася автівка з ухилянтами, які тікали до Молдови, фото

Шестеро чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою на авто з підробленими номерами.

На Одещині, неподалік кордону з Молдовою, перекинувся легковик із шістьма військовозобов'язаними чоловіками, які намагались втекти від прикордонників. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба

У Роздільнянському районі прикордонний патруль зафіксував автомобіль, що рухався у напрямку державного кордону. Побачивши правоохоронців, водій різко прискорився, втратив керування, і машина злетіла у кювет, перекинувшись.

У салоні автомобіля, крім водія, перебували шестеро осіб. Вони дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Потерпілим надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію.

Попередньо встановлено, що чоловіки хотіли потрапити до сусідньої Молдови і звернулися за допомогою до адміністратора одного з Телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, вони наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів на криптогаманець.

Організатор, отримавши обумовлену суму, забезпечив втікачів автомобілем, який очікував їх у заздалегідь визначеному місці збору. На позашляховику з румунською реєстрацією зловмисники встановили українські номерні знаки, зняті з іншого транспортного засобу.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушників було складено адміністративні протоколи.