Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На Одещині перекинулася автівка з ухилянтами, які тікали до Молдови, фото

12:07, 25 жовтня 2025
Шестеро чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою на авто з підробленими номерами.
На Одещині перекинулася автівка з ухилянтами, які тікали до Молдови, фото
фото: ДПСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині, неподалік кордону з Молдовою, перекинувся легковик із шістьма військовозобов'язаними чоловіками, які намагались втекти від прикордонників. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба

У Роздільнянському районі прикордонний патруль зафіксував автомобіль, що рухався у напрямку державного кордону. Побачивши правоохоронців, водій різко прискорився, втратив керування, і машина злетіла у кювет, перекинувшись.

У салоні автомобіля, крім водія, перебували шестеро осіб. Вони дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Потерпілим  надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію.

Попередньо встановлено, що чоловіки хотіли потрапити до сусідньої Молдови і звернулися за допомогою до адміністратора одного з Телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, вони наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів на криптогаманець.

Організатор, отримавши обумовлену суму, забезпечив втікачів автомобілем, який очікував їх у заздалегідь визначеному місці збору. На позашляховику з румунською реєстрацією зловмисники встановили українські номерні знаки, зняті з іншого транспортного засобу.

За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушників було складено адміністративні протоколи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Державна прикордонна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ