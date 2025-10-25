На Одещині перекинулася автівка з ухилянтами, які тікали до Молдови, фото

На Одещині, неподалік кордону з Молдовою, перекинувся легковик із шістьма військовозобов'язаними чоловіками, які намагались втекти від прикордонників. Про інцидент повідомила Державна прикордонна служба
У Роздільнянському районі прикордонний патруль зафіксував автомобіль, що рухався у напрямку державного кордону. Побачивши правоохоронців, водій різко прискорився, втратив керування, і машина злетіла у кювет, перекинувшись.
У салоні автомобіля, крім водія, перебували шестеро осіб. Вони дістали ушкодження різного ступеня тяжкості.
Потерпілим надали первинну домедичну допомогу й викликали карету швидкої та поліцію.
Попередньо встановлено, що чоловіки хотіли потрапити до сусідньої Молдови і звернулися за допомогою до адміністратора одного з Телеграм-каналів. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, вони наперед сплатили завдаток у понад 25 тис. доларів на криптогаманець.
Організатор, отримавши обумовлену суму, забезпечив втікачів автомобілем, який очікував їх у заздалегідь визначеному місці збору. На позашляховику з румунською реєстрацією зловмисники встановили українські номерні знаки, зняті з іншого транспортного засобу.
За спробу незаконного перетину державного кордону на правопорушників було складено адміністративні протоколи.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.