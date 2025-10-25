В Одесской области перевернулся автомобиль с уклонистами, которые бежали в Молдову, фото

В Одесской области, неподалёку от границы с Молдовой, перевернулся легковой автомобиль с шестью военнообязанными мужчинами, которые пытались убежать от пограничников. Об этом сообщил Государственный пограничный сервис.
В Раздельнянском районе пограничный патруль зафиксировал автомобиль, который двигался в направлении государственной границы. Увидев правоохранителей, водитель резко ускорился, не справился с управлением, и машина съехала в кювет, перевернувшись.
В салоне автомобиля, кроме водителя, находились шесть человек. Они получили травмы разной степени тяжести.
Пострадавшим оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи и полицию.
Предварительно установлено, что мужчины хотели попасть в соседнюю Молдову и обратились за помощью к администратору одного из Telegram-каналов. Не имея никаких гарантий успешной переправки, они заранее перевели задаток в более чем 25 тысяч долларов на криптокошелёк.
Организатор, получив оговорённую сумму, предоставил беглецам автомобиль, который ждал их в заранее определённом месте сбора. На внедорожнике с румынской регистрацией злоумышленники установили украинские номерные знаки, снятые с другого транспортного средства.
За попытку незаконного пересечения государственной границы на нарушителей были составлены административные протоколы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.