В Одесской области перевернулся автомобиль с уклонистами, которые бежали в Молдову, фото

Шесть мужчин пытались незаконно пересечь границу с Молдовой на авто с поддельными номерами.

фото: ГПСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области, неподалёку от границы с Молдовой, перевернулся легковой автомобиль с шестью военнообязанными мужчинами, которые пытались убежать от пограничников. Об этом сообщил Государственный пограничный сервис.

В Раздельнянском районе пограничный патруль зафиксировал автомобиль, который двигался в направлении государственной границы. Увидев правоохранителей, водитель резко ускорился, не справился с управлением, и машина съехала в кювет, перевернувшись.

В салоне автомобиля, кроме водителя, находились шесть человек. Они получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшим оказали первичную домедицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи и полицию.

Предварительно установлено, что мужчины хотели попасть в соседнюю Молдову и обратились за помощью к администратору одного из Telegram-каналов. Не имея никаких гарантий успешной переправки, они заранее перевели задаток в более чем 25 тысяч долларов на криптокошелёк.

Организатор, получив оговорённую сумму, предоставил беглецам автомобиль, который ждал их в заранее определённом месте сбора. На внедорожнике с румынской регистрацией злоумышленники установили украинские номерные знаки, снятые с другого транспортного средства.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на нарушителей были составлены административные протоколы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.