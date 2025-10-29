Вибух в багатоповерхівці у Хмельницкому — під завалами будинку знайшли тіла двох людей

Наразі тіла людей направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого було частково зруйновано 9 квартир, ще 15 — пошкоджено.

Згодом глава Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, вночі під завалами рятувальники знайшли тіла двох людей.

«Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження», - заявив він.

Тюрін додав, що о 02:24 виявлено тіло громадянки 1973 року народження, а о 05:12 виявлено тіло громадянина 1983 року народження.

Наразі трупи направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити причини смерті. Окрім того, встановлюються причини вибуху.

Глава ОВА підкреслив, що аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

