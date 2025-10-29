Взрыв в многоэтажке в Хмельницком — под завалами дома нашли тела двух человек

В настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти.

Источник фото: Сергей Тюрин

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Хмельницком произошел взрыв в многоэтажном доме, в результате которого частично разрушено 9 квартир, еще 15 — повреждены.

Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что ночью под завалами спасатели нашли тела двух человек.

«Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения», — заявил он.

Тюрин добавил, что в 02:24 было обнаружено тело гражданки 1973 года рождения, а в 05:12 — тело гражданина 1983 года рождения.

В настоящее время тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти. Кроме того, выясняются причины взрыва.

Глава ОВА подчеркнул, что аварийно-спасательные работы продолжаются без перерыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.