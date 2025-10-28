Взрыв в многоэтажке в Хмельницком снес несколько этажей – что известно, фото

По предварительным данным, частично разрушены 9 квартир, еще 15 — повреждены.

В Хмельницком произошел взрыв в жилом многоэтажном доме, в результате которого пострадали пятеро человек, среди них — один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По предварительным данным, частично разрушены девять квартир, еще пятнадцать — повреждены. Есть вероятность, что под завалами может находиться человек.

На месте происшествия работают все экстренные службы города — спасатели, медики, газовая служба, правоохранители, а также волонтеры и психологи.

Для жителей развернули «Пункт несокрушимости» и пункт оказания психологической помощи.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливают соответствующие службы.

