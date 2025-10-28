Вибух у багатоповерхівці у Хмельницькому зніс кілька поверхів – що відомо, фото

За попередніми даними, частково зруйновано 9 квартир, ще 15 — пошкоджено.

У Хмельницькому стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждали п’ятеро людей, серед них — одна дитина. Про це повідомили у ДСНС України.

За попередніми даними, частково зруйновано дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджено. Існує ймовірність, що під завалами може перебувати людина.

На місці події працюють усі екстрені служби міста — рятувальники, медики, газова служба, правоохоронці, а також волонтери та психологи.

Для мешканців розгорнули «Пункт незламності» та пункт надання психологічної допомоги.

Обставини та причини вибуху встановлюють відповідні служби.

