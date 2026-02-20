В Одесі судитимуть зловмисників, які продавали українських дітей за кордон для усиновлення — відео

Усього зловмисники намагалися незаконно переправити за межі України щонайменше 25 дітей.

В Одесі правоохоронці скерували до суду справу cтосовно злочинної групи, яка протиправно вивозила українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до іншої країни для майбутнього усиновлення (удочеріння). Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Серед організаторів схеми дві громадянки України – 39-річна та 47-річна перекладачки, а також 49-річний засновник благодійної організації.

Зазначається, що вони виготовляли підроблені документи, сприяли прийняттю незаконних рішень органами опіки та організовували виїзд дітей за кордон, отримуючи за це грошову винагороду від іноземних громадян через міжнародні платіжні системи.

До злочинної діяльності представники угруповання також завербували ще 13 чоловіків та жінок в якості перевізників дітей за межі України.

«Схему реалізовували через так звані «хостинги» – короткострокові поїздки дітей у сім’ї іноземців на літні чи зимові канікули під виглядом відпочинку та оздоровлення. Цей час фактично використовувався для знайомства іноземних сімей з українськими дітьми та підбору потенційних усиновлювачів.

Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, учасники продовжували переміщення дітей і після 2022 року. За даними слідства схема діяла до початку 2025 року. У квітні 2025 року «торговців» викрили та затримали», - заявили у прокуратурі.

Злочинні дії зупинені завдяки спільним заходам українських та іноземних правоохоронців, у тому числі через скасування дозволів на в’їзд іноземною стороною.

У прокуратурі нагадали, що учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру у торгівлі людьми, незаконному переправленні через державний кордон та підробленні документів (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 КК України).

У справі щодо двох організаторок незабаром розпочнеться судовий розгляд. Третій організатор – керівник благодійного фонду оголошений у розшук.

