В Одессе будут судить злоумышленников, которые продавали украинских детей за границу для усыновления — видео

12:41, 20 февраля 2026
Всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины как минимум 25 детей.
В Одессе правоохранители направили в суд дело в отношении преступной группы, которая противоправно вывозила украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в другую страну для будущего усыновления (удочерения). Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Среди организаторов схемы две гражданки Украины — 39-летняя и 47-летняя переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации.

Отмечается, что они изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и организовывали выезд детей за границу, получая за это денежное вознаграждение от иностранных граждан через международные платежные системы.

К преступной деятельности представители группировки также завербовали еще 13 мужчин и женщин в качестве перевозчиков детей за пределы Украины.

«Схему реализовывали через так называемые „хостинги“ — краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев на летние или зимние каникулы под видом отдыха и оздоровления. Это время фактически использовалось для знакомства иностранных семей с украинскими детьми и подбора потенциальных усыновителей.

Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, участники продолжали перемещение детей и после 2022 года. По данным следствия схема действовала до начала 2025 года. В апреле 2025 года „торговцев“ разоблачили и задержали», — заявили в прокуратуре.

Всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины как минимум 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, из которых 13 были доставлены в иностранное государство.

Преступные действия остановлены благодаря совместным мероприятиям украинских и иностранных правоохранителей, в том числе через отмену разрешений на въезд иностранной стороной.

В прокуратуре напомнили, что участникам преступной группировки сообщили о подозрении в торговле людьми, незаконной переправке через государственную границу и подделке документов (ч. 2, 3 ст. 149; ч. 2, 3 ст. 332; ч. 3 ст. 358 УК Украины).

В деле в отношении двух организаторок в ближайшее время начнется судебное рассмотрение. Третий организатор — руководитель благотворительного фонда объявлен в розыск.

прокуратура Одесса

