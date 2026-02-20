  1. Суспільство

Щомісячна доплата до пенсії непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні — що треба знати

12:59, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати нараховуватимуться не лише особам, які отримують пенсії у разі втрати годувальника, а й тим, хто одержує пенсію за віком або по інвалідності.
Щомісячна доплата до пенсії непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні — що треба знати
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 грудня 2025 року щомісячні доплати до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні збільшено до 12 971 грн (ПКМУ від 19.11.2025 року № 1499). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У разі наявності в сім’ї двох або більше непрацездатних членів ця сума розподіляється між ними порівну.

Право на надбавку мають:

- батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли встановленого віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю;

- діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті померлого годувальника, який мав особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти — до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

«Відтепер виплати  нараховуватимуться не лише особам, які отримують пенсії у разі втрати годувальника, а й тим, хто одержує пенсію за віком або по інвалідності.

Сума виплачуваної пенсії, з урахуванням доплати, не може перевищувати максимального розміру (23 610 грн)», - додали у ПФ.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Надбавка за таємницю: апеляція в Києві визнала протиправними дії Нацгвардії щодо невиплат

Суд заблокував спробу командування зекономити на офіцерові в обхід закону.

ДПС пояснила, як бізнесу долучитися до бета-тесту «еАкциз»

ДПС гарантує бізнесу, який добровільно візьме участю у бета тестуванні, безумовну відсутність податкових наслідків

Велика Палата розтлумачила, як відрізнити суддівське свавілля від помилки

ВРП не змогла довести, що дії судді були саме "грубою недбалістю", а не суддівською помилкою

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]