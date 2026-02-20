Щомісячна доплата до пенсії непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні — що треба знати

Виплати нараховуватимуться не лише особам, які отримують пенсії у разі втрати годувальника, а й тим, хто одержує пенсію за віком або по інвалідності.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

З 1 грудня 2025 року щомісячні доплати до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні збільшено до 12 971 грн (ПКМУ від 19.11.2025 року № 1499). Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

У разі наявності в сім’ї двох або більше непрацездатних членів ця сума розподіляється між ними порівну.

Право на надбавку мають:

- батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли встановленого віку, що дає право на призначення пенсії за віком, або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю;

- діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті померлого годувальника, який мав особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

- діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти — до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

«Відтепер виплати нараховуватимуться не лише особам, які отримують пенсії у разі втрати годувальника, а й тим, хто одержує пенсію за віком або по інвалідності.

Сума виплачуваної пенсії, з урахуванням доплати, не може перевищувати максимального розміру (23 610 грн)», - додали у ПФ.

