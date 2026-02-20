Ежемесячная доплата к пенсии нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни — что нужно знать

Выплаты будут начисляться не только лицам, которые получают пенсии по случаю потери кормильца, но и тем, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 декабря 2025 года ежемесячные доплаты к пенсиям нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни увеличены до 12 971 грн (ПКМУ от 19.11.2025 года № 1499). Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В случае наличия в семье двух или более нетрудоспособных членов эта сумма распределяется между ними поровну.

Право на надбавку имеют:

родители и жена (муж), если они достигли установленного возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, или если они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, либо если они являются лицами с инвалидностью;

дети (в том числе дети, которые родились до истечения 10 месяцев со дня смерти умершего кормильца, который имел особые заслуги перед Украиной), не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, которые обучаются по дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования — до окончания учреждений образования, но не более чем до достижения ими 23 лет, а дети-сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, обучаются они или нет.

«Отныне выплаты будут начисляться не только лицам, которые получают пенсии по случаю потери кормильца, но и тем, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности.

Сумма выплачиваемой пенсии, с учетом доплаты, не может превышать максимального размера (23 610 грн)», — добавили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.