МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд — Reuters

Як повідомляється, Міжнародний валютний фонд найближчими днями розгляне на експертному рівні нову угоду щодо кредитної програми для України.

Рада директорів МВФ уже найближчим часом може розглянути нову програму фінансової підтримки України обсягом 8,1 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Зазначається, що у разі схвалення вона стане альтернативою чинній угоді з Фондом на 15,5 млрд доларів і фактично замінить її.

Нова ініціатива покликана зміцнити фінансову стійкість країни та забезпечити фінансування ключових державних витрат на тлі п’ятого року повномасштабної війни з РФ.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Україна виконала необхідні попередні кроки для розгляду програми: зокрема, внесла законопроєкт щодо трудового кодексу та затвердила державний бюджет.

За її словами, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.

"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці", - зазначила Козак.

Світовий банк, уряд України та Євросоюз завершують нову оцінку вартості відбудови країни, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Експерти прогнозують значне збільшення цієї суми порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд доларів через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

