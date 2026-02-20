  1. В Україні

МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд — Reuters

11:30, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як повідомляється, Міжнародний валютний фонд найближчими днями розгляне на експертному рівні нову угоду щодо кредитної програми для України.
МВФ розгляне нову програму для України на $8,1 млрд — Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада директорів МВФ уже найближчим часом може розглянути нову програму фінансової підтримки України обсягом 8,1 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зазначається, що у разі схвалення вона стане альтернативою чинній угоді з Фондом на 15,5 млрд доларів і фактично замінить її.

Нова ініціатива покликана зміцнити фінансову стійкість країни та забезпечити фінансування ключових державних витрат на тлі п’ятого року повномасштабної війни з РФ.

Речниця МВФ Джулі Козак заявила, що Україна виконала необхідні попередні кроки для розгляду програми: зокрема, внесла законопроєкт щодо трудового кодексу та затвердила державний бюджет.

За її словами, економічне зростання України у 2025 році, ймовірно, становитиме менш як 2%. Через війну економіка країни зростає повільніше і з більшими бюджетними витратами.

"Російське вторгнення продовжує завдавати серйозного удару по українському народові та економіці", - зазначила Козак.

Світовий банк, уряд України та Євросоюз завершують нову оцінку вартості відбудови країни, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Експерти прогнозують значне збільшення цієї суми порівняно з торішньою оцінкою у 524 млрд доларів через масштабні російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна МВФ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Надбавка за таємницю: апеляція в Києві визнала протиправними дії Нацгвардії щодо невиплат

Суд заблокував спробу командування зекономити на офіцерові в обхід закону.

ДПС пояснила, як бізнесу долучитися до бета-тесту «еАкциз»

ДПС гарантує бізнесу, який добровільно візьме участю у бета тестуванні, безумовну відсутність податкових наслідків

Велика Палата розтлумачила, як відрізнити суддівське свавілля від помилки

ВРП не змогла довести, що дії судді були саме "грубою недбалістю", а не суддівською помилкою

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]