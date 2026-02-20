  1. В Украине

МВФ рассмотрит новую программу для Украины на $8,1 млрд — Reuters

11:30, 20 февраля 2026
Как сообщается, Международный валютный фонд в ближайшие дни рассмотрит на экспертном уровне новое соглашение о кредитной программе для Украины.
Совет директоров МВФ уже в ближайшее время может рассмотреть новую программу финансовой поддержки Украины объемом 8,1 млрд долларов, сообщает Reuters.

Отмечается, что в случае одобрения она станет альтернативой действующему соглашению с Фондом на 15,5 млрд долларов и фактически заменит его.

Новая инициатива призвана укрепить финансовую устойчивость страны и обеспечить финансирование ключевых государственных расходов на фоне пятого года полномасштабной войны с РФ.

Представительница МВФ Джули Козак заявила, что Украина выполнила необходимые предварительные шаги для рассмотрения программы: в частности, внесла законопроект о трудовом кодексе и утвердила государственный бюджет.

По ее словам, экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%. Из-за войны экономика страны растет медленнее и с большими бюджетными расходами.

«Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике», — отметила Козак.

Всемирный банк, правительство Украины и Евросоюз завершают новую оценку стоимости восстановления страны, которая должна быть обнародована на следующей неделе. Эксперты прогнозируют значительное увеличение этой суммы по сравнению с прошлогодней оценкой в 524 млрд долларов из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина МВФ

