НПУ роз’яснила зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів

13:53, 20 лютого 2026
Змінами врегульовано окремі питання щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів.
НПУ роз’яснила зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів
Нотаріальна палата України повідомила, що наказом Мін’юсту від 17 лютого 2026 року № 389/5 внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Змінами врегульовано окремі питання щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах критичної ситуації, пов’язаної з відсутністю електропостачання та проблемами доступу до Інтернету, пошкодженням приміщення внаслідок збройної агресії РФ.

З цього приводу Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготувала Інформаційний лист «Щодо врегулювання окремих питань щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах війни».

До листа додаються примірні зразки:

– Акт про відсутність електропостачання / доступу до мережі Інтернет / пошкодження приміщення, у якому розташовані робоче місце приватного нотаріуса;

– Акт про неналежне функціонування Єдиного реєстру.

нотаріус нотаріат

