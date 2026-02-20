НПУ роз’яснила зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів

Змінами врегульовано окремі питання щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України повідомила, що наказом Мін’юсту від 17 лютого 2026 року № 389/5 внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Змінами врегульовано окремі питання щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах критичної ситуації, пов’язаної з відсутністю електропостачання та проблемами доступу до Інтернету, пошкодженням приміщення внаслідок збройної агресії РФ.

З цього приводу Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготувала Інформаційний лист «Щодо врегулювання окремих питань щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах війни».

До листа додаються примірні зразки:

– Акт про відсутність електропостачання / доступу до мережі Інтернет / пошкодження приміщення, у якому розташовані робоче місце приватного нотаріуса;

– Акт про неналежне функціонування Єдиного реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.