НПУ роз’яснила зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спецбланків нотаріальних документів
Нотаріальна палата України повідомила, що наказом Мін’юсту від 17 лютого 2026 року № 389/5 внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.
Змінами врегульовано окремі питання щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах критичної ситуації, пов’язаної з відсутністю електропостачання та проблемами доступу до Інтернету, пошкодженням приміщення внаслідок збройної агресії РФ.
З цього приводу Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності підготувала Інформаційний лист «Щодо врегулювання окремих питань щодо обліку та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів в умовах війни».
До листа додаються примірні зразки:
– Акт про відсутність електропостачання / доступу до мережі Інтернет / пошкодження приміщення, у якому розташовані робоче місце приватного нотаріуса;
– Акт про неналежне функціонування Єдиного реєстру.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.