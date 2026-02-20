НПУ разъяснила изменения в Порядок ведения Единого реестра спецбланков нотариальных документов

Изменениями урегулированы отдельные вопросы учета и отчетности специальных бланков нотариальных документов.

Нотариальная палата Украины сообщила, что приказом Минюста от 17 февраля 2026 года № 389/5 внесены изменения в Порядок ведения Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Изменениями урегулированы отдельные вопросы учета и отчетности специальных бланков нотариальных документов в условиях критической ситуации, связанной с отсутствием электроснабжения и проблемами доступа к Интернету, повреждением помещения вследствие вооруженной агрессии РФ.

По этому поводу Комиссия НПУ по аналитико-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовила Информационное письмо «О урегулировании отдельных вопросов учета и отчетности специальных бланков нотариальных документов в условиях войны».

К письму прилагаются примерные образцы:

– Акт об отсутствии электроснабжения / доступа к сети Интернет / повреждении помещения, в котором расположено рабочее место частного нотариуса;

– Акт о ненадлежащем функционировании Единого реестра.

