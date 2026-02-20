НАЗК пояснило, які декларації подавати при звільненні і як декларувати гроші

У НАЗК відповіли на найпоширеніші запитання декларантів під час кампанії.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило відповіді на три найпоширеніші запити, з якими у січні зверталися декларанти до контакт-центру відомства.

Декларант звільнився в період кампанії декларування. Які декларації він має подати та в який термін?

У НАЗК пояснили: якщо особа звільняється в період декларування і перестає бути суб’єктом декларування, вона має подати три декларації:

щорічну декларацію за попередній рік;

декларацію при звільненні — за період з 1 січня поточного року до дати припинення діяльності включно;

наступного року — щорічну декларацію з позначкою про припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Якщо особа звільнилася з посади, яка передбачає обов’язок подання декларацій, й упродовж 30 календарних днів працевлаштувалася на посаду з таким самим обов'язком в іншому органі, це не вважається припиненням діяльності, яка зумовлює обов’язок подання декларації при звільненні.

У разі переведення суб’єкта декларування на іншу посаду, яка також передбачає обов’язок декларування, декларація при звільненні не подається.

Чи можна вже замовляти довідку «Дані для декларації»?

У НАЗК зазначили, що довідку «Дані для декларації» вже можна замовити в персональному електронному кабінеті Реєстру декларацій.

Однак у Агентстві зазначають, що формування довідки можливе лише один раз. Тривалість формування довідки залежить від обміну даними з державними реєстрами та може потребувати певного часу. Зазвичай це займає 1-2 дні. Водночас не радимо відкладати формування довідки на останні дні кампанії декларування.

Також у НАЗК увагу звертають, що в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (ДРФО) наразі може не бути інформації про доходи ФОПів, враховуючи особливості подання податкової декларації, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України, наприклад ФОП на спрощеній системі І і ІІ групи оподаткування подає податкову декларацію до 2 березня поточного року.

Як декларувати грошові активи?

У розділі «Грошові активи» необхідно зазначати наявні станом на кінець звітного періоду:

готівкові кошти;

кошти на банківських рахунках;

внески до кредитних спілок та інших фінансових установ;

кошти, позичені третім особам;

активи в банківських металах.

Грошові активи в іноземній валюті зазначаються у відповідній валюті без перерахунку в гривню.

При цьому декларувати потрібно лише ті активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня звітного року. Враховується сума окремо для декларанта і окремо для кожного члена сім’ї.

Наприклад, якщо заощадження суб’єкта декларування станом на кінець звітного періоду становлять 500 тис. грн, а у кожного члена сім’ї є по 20 тис. грн, в цьому розділі варто декларувати лише грошові активи суб’єкта декларування – 500 тис. грн.

У НАЗК також наголосили, що розділи «Доходи», «Грошові активи» та «Банківські та інші фінансові установи» мають різні об’єкти декларування і заповнюються окремо відповідно до характеру інформації.

