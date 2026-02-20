НАПК разъяснило, какие декларации подавать при увольнении и как декларировать деньги

В НАПК ответили на самые распространенные вопросы декларантов во время кампании.

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало ответы на три самых распространенных запроса, с которыми в январе обращались декларанты в контакт-центр ведомства.

Декларант уволился в период кампании декларирования. Какие декларации он должен подать и в какие сроки?

В НАПК пояснили: если лицо увольняется в период декларирования и перестает быть субъектом декларирования, оно должно подать три декларации:

ежегодную декларацию за предыдущий год;

декларацию при увольнении — за период с 1 января текущего года до даты прекращения деятельности включительно;

в следующем году — ежегодную декларацию с отметкой о прекращении выполнения функций государства или местного самоуправления.

Если лицо уволилось с должности, предусматривающей обязанность подачи деклараций, и в течение 30 календарных дней трудоустроилось на должность с такой же обязанностью в другом органе, это не считается прекращением деятельности, которое влечет обязанность подачи декларации при увольнении.

В случае перевода субъекта декларирования на другую должность, которая также предусматривает обязанность декларирования, декларация при увольнении не подается.

Можно ли уже заказывать справку «Данные для декларации»?

В НАПК отметили, что справку «Данные для декларации» уже можно заказать в персональном электронном кабинете Реестра деклараций.

Однако в Агентстве подчеркивают, что формирование справки возможно только один раз. Продолжительность формирования справки зависит от обмена данными с государственными реестрами и может потребовать определенного времени. Обычно это занимает 1–2 дня. В то же время не рекомендуется откладывать формирование справки на последние дни кампании декларирования.

Также в НАПК обращают внимание, что в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов (ГРФЛ) в настоящее время может отсутствовать информация о доходах ФОПов с учетом особенностей подачи налоговой декларации, определенных п. 49.18 ст. 49 Налогового кодекса Украины, например ФОП на упрощенной системе I и II группы налогообложения подает налоговую декларацию до 2 марта текущего года.

Как декларировать денежные активы?

В разделе «Денежные активы» необходимо указывать имеющиеся по состоянию на конец отчетного периода:

наличные средства;

средства на банковских счетах;

взносы в кредитные союзы и другие финансовые учреждения;

средства, одолженные третьим лицам;

активы в банковских металлах.

Денежные активы в иностранной валюте указываются в соответствующей валюте без пересчета в гривну.

При этом декларировать необходимо только те активы, совокупная стоимость которых превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января отчетного года. Учитывается сумма отдельно для декларанта и отдельно для каждого члена семьи.

Например, если сбережения субъекта декларирования по состоянию на конец отчетного периода составляют 500 тыс. грн, а у каждого члена семьи есть по 20 тыс. грн, в этом разделе следует декларировать только денежные активы субъекта декларирования — 500 тыс. грн.

В НАПК также подчеркнули, что разделы «Доходы», «Денежные активы» и «Банковские и другие финансовые учреждения» имеют разные объекты декларирования и заполняются отдельно в зависимости от характера информации.

