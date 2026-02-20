Конкурси до СОАС та СААС: ВККС розглянула матеріали 63 осіб щодо допуску до кваліфікаційного оцінювання

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду розглянуто питання допуску 41 кандидата, а до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду — 22 кандидатів.

У четвер, 20 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії розглянула матеріали щодо допуску кандидатів до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду розглянуто питання допуску 41 кандидата: 33 осіб допущено до участі в конкурсі, 8 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі у конкурсі:

Бевза Володимир Ігорович,

Білик Павло Богданович,

Бредіхін Юрій Юрійович,

Галишин Андрій Васильович,

Герчаківська Ольга Ярославівна,

Глушко Юрій Миколайович,

Гомзяк Ігор Андрійович,

Горбенко Наталія Олександрівна,

Готвянський Сергій Іванович,

Грамчук Марина Олександрівна,

Гузоватий Олексій Іванович,

Довгалюк Людмила Василівна,

Ільчук Юлія Федорівна,

Кириленко Андрій Володимирович,

Лаврик Галина Володимирівна,

Маркідонов Олександр Валерійович,

Матущак Вадім Вікторович,

Мельник Андрій Іванович,

Мудрицька Катерина Олексіївна,

Норочевський Олександр Олександрович,

Омелян Ігор Володимирович,

Панікар Ігор Вікторович,

Прохоров Олександр Олександрович,

Прядко Денис Володимирович,

Рищенко Андрій Юрійович,

Ромащенко Костянтин Віталійович,

Росоловський Ростислав Михайлович,

Рубан Тетяна Петрівна,

Сиротін Дмитро Вікторович,

Собко Ганна Миколаївна,

Сохацький Андрій Володимирович,

Хамходера Олег Петрович,

Цитульський Володимир Ігорович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Єрко Ірина Миколаївна,

Забожчук Оксана Володимирівна,

Михайлов Іван Михайлович,

Рєпнікова Олена Володимирівна,

Сократова Анна Олександрівна,

Солдатенко Віта Сергіївна,

Стасюк Олександр Леонідович,

Супронюк Оксана Василівна.

Конкурс до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У конкурсі до Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду розглянуто питання допуску 22 кандидатів: 19 осіб допущено до участі в конкурсі, 3 – відмовлено.

Кандидати, яких допущено до кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Альчук Максим Петрович,

Атаманова Світлана Юріївна,

Бевза Володимир Ігорович,

Галишин Андрій Васильович,

Гомзяк Ігор Андрійович,

Готвянський Сергій Іванович,

Капинос Оксана Валентинівна,

Коваль Вікторія Олександрівна,

Кравчук Ольга Володимирівна,

Лаврик Галина Володимирівна,

Маркідонов Олександр Валерійович,

Матущак Вадім Вікторович,

Норочевський Олександр Олександрович,

Панікар Ігор Вікторович,

Прохоров Олександр Олександрович,

Рищенко Андрій Юрійович,

Сагайдак Валерій Вікторович,

Собко Ганна Миколаївна,

Хамходера Олег Петрович.

Кандидати, яким відмовлено в допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання та участі в конкурсі:

Куманська-Нор Оксана Павлівна,

Рєпнікова Олена Володимирівна,

Стасюк Олександр Леонідович.

