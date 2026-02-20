  1. Суд инфо

Конкурсы в СОАС и СААС: ВККС рассмотрела материалы 63 лиц по допуску к квалификационному оцениванию

14:13, 20 февраля 2026
В конкурсе в Специализированный окружной административный суд рассмотрен вопрос допуска 41 кандидата, а в Специализированный апелляционный административный суд — 22 кандидатов.
В четверг, 20 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии рассмотрела материалы относительно допуска кандидатов к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсах на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд

В конкурсе в Специализированный окружной административный суд рассмотрен вопрос допуска 41 кандидата: 33 лица допущены к участию в конкурсе, 8 — отказано.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Бевза Владимир Игоревич,

Билык Павел Богданович,

Бредихин Юрий Юрьевич,

Галишин Андрей Васильевич,

Герчакивская Ольга Ярославовна,

Глушко Юрий Николаевич,

Гомзяк Игорь Андреевич,

Горбенко Наталья Александровна,

Готвянский Сергей Иванович,

Грамчук Марина Александровна,

Гузоватый Алексей Иванович,

Довгалюк Людмила Васильевна,

Ильчук Юлия Федоровна,

Кириленко Андрей Владимирович,

Лаврик Галина Владимировна,

Маркидонов Александр Валерьевич,

Матущак Вадим Викторович,

Мельник Андрей Иванович,

Мудрицкая Екатерина Алексеевна,

Норочевский Александр Александрович,

Омелян Игорь Владимирович,

Паникар Игорь Викторович,

Прохоров Александр Александрович,

Прядко Денис Владимирович,

Рищенко Андрей Юрьевич,

Ромащенко Константин Витальевич,

Росоловский Ростислав Михайлович,

Рубан Татьяна Петровна,

Сиротин Дмитрий Викторович,

Собко Анна Николаевна,

Сохацкий Андрей Владимирович,

Хамходера Олег Петрович,

Цитульский Владимир Игоревич.

Кандидаты, которым отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе:

Ерко Ирина Николаевна,

Забожчук Оксана Владимировна,

Михайлов Иван Михайлович,

Репникова Елена Владимировна,

Сократова Анна Александровна,

Солдатенко Вита Сергеевна,

Стасюк Александр Леонидович,

Супронюк Оксана Васильевна.

Конкурс в Специализированный апелляционный административный суд

В конкурсе в Специализированный апелляционный административный суд рассмотрен вопрос допуска 22 кандидатов: 19 лиц допущены к участию в конкурсе, 3 — отказано.

Кандидаты, допущенные к квалификационному оцениванию и участию в конкурсе:

Альчук Максим Петрович,

Атаманова Светлана Юрьевна,

Бевза Владимир Игоревич,

Галишин Андрей Васильевич,

Гомзяк Игорь Андреевич,

Готвянский Сергей Иванович,

Капинос Оксана Валентиновна,

Коваль Виктория Александровна,

Кравчук Ольга Владимировна,

Лаврик Галина Владимировна,

Маркидонов Александр Валерьевич,

Матущак Вадим Викторович,

Норочевский Александр Александрович,

Паникар Игорь Викторович,

Прохоров Александр Александрович,

Рищенко Андрей Юрьевич,

Сагайдак Валерий Викторович,

Собко Анна Николаевна,

Хамходера Олег Петрович.

Кандидаты, которым отказано в допуске к прохождению квалификационного оценивания и участию в конкурсе:

Куманская-Нор Оксана Павловна,

Репникова Елена Владимировна,

Стасюк Александр Леонидович.

