ДПС пояснила, як бізнесу долучитися до бета-тесту «еАкциз»

ДПС гарантує бізнесу, який добровільно візьме участю у бета тестуванні, безумовну відсутність податкових наслідків

Однією з найбільш проблемних сфер галузевої економіки тривалий час залишається тіньовий ринок алкоголю та тютюну — одна з найбільших втрат державного бюджету України. Проте, цифрові зміни, започатковані Міністерством цифрової трансформації України спільно з Державною податковою службою України, знаходяться на завершальній стадії.

Електронна система простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет (еАкциз) — зміна підходу до адміністрування акцизного податку. Як вже писала «Судово-юридична газета» еАкциз дозволить державі відстежувати шлях товару від виробника або імпортера до полиці магазину, а споживачам — перевіряти легальність алкоголю чи тютюнових виробів через застосунок Дія.

Нагадаємо, що еАкциз пропонує електронні марки, тобто унікальні графічні елементи (QR-код або DataMatrix), що генеруються системою, фіксацію кожного руху підакцизного товару та повну автоматизацію обліку.

З 1 березня 2025 року до 11 жовтня 2026 року Україна починає фазу випробування системи, на засадах добровільності, безоплатності, за участю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво або імпорт та оптову чи роздрібну торгівлю товарами і маркованими графічними елементами електронних марок акцизного податку.

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, які підприємці та яким чином можуть долучитись до бета-тестування еАкциз. Так, державне підприємство «ДІЯ» визначило чіткий шлях для тих, хто має бажання взяти участь у випробуванні функціонування програмного забезпечення цифрового акцизу.

Для участі в бета тестуванні суб’єкт господарювання:

має бути зареєстрований в установленому законодавством порядку та мати чинну ліцензію на здійснення відповідного виду діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля) алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

мати необхідне обладнання та програмне забезпечення для роботи з Електронною системою, тобто стабільний інтернет, сканери, або смартфон, що здатні зчитувати коди, та інтегроване програмне забезпечення;

мати та використовувати для реєстрації, автентифікації та роботи в Електронній системі кваліфікований електронний підпис, який підтверджує його належність до суб’єкта господарювання.

ДПС звертає увагу підприємців, що дані, внесені під час тесту, не мають жодної юридичної сили для оподаткування і будуть видалені після завершення випробувань.

Участь у тестуванні хоч і є добровільною, але важливою для налагодження процесів нанесення графічних кодів на лініях розливу чи пакування виробниками, для розуміння механізму маркування товарів, що ввозяться в Україну, для відпрацювання процедури передачі електронних накладних, і звичайно для перевірки зчитування марок в місцях реалізації.

Період тестування, тобто до жовтня 2026 року залишає бізнесу час для адаптації до цифрової системи. Однак після офіційного запуску будь-яка невідповідність даних у системі еАкциз буде підставою для серйозних штрафів та анулювання ліцензій. Бета-тестування системи еАкциз — це перевірка готовності українського бізнесу до нових цифрових стандартів та готовності держави до запровадження дійсно дієвого і прозорого механізму роботи на ринку алкоголю та тютюну.

