ГНС объяснила, как бизнесу присоединиться к бета-тесту «еАкциз»

ГНС гарантирует бизнесу, который добровольно примет участие в бета-тестировании, безусловное отсутствие налоговых последствий.

Одной из самых проблемных сфер отраслевой экономики долгое время остается теневой рынок алкоголя и табака — одна из крупнейших потерь государственного бюджета Украины. Однако цифровые изменения, инициированные Министерством цифровой трансформации Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины, находятся на завершающей стадии.

Электронная система прослеживаемости оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет (еАкциз) — изменение подхода к администрированию акцизного налога. Как уже писала «Судебно-юридическая газета», еАкциз позволит государству отслеживать путь товара от производителя или импортера до полки магазина, а потребителям — проверять легальность алкоголя или табачных изделий через приложение Дія.

Напомним, что еАкциз предлагает электронные марки, то есть уникальные графические элементы (QR-код или DataMatrix), генерируемые системой, фиксацию каждого движения подакцизного товара и полную автоматизацию учета.

С 1 марта 2025 года по 11 октября 2026 года Украина начинает фазу испытания системы на началах добровольности, безвозмездности, при участии субъектов хозяйствования, осуществляющих производство или импорт и оптовую либо розничную торговлю товарами, маркированными графическими элементами электронных марок акцизного налога.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, какие предприниматели и каким образом могут присоединиться к бета-тестированию еАкциз. Так, государственное предприятие «ДІЯ» определило четкий путь для тех, кто желает принять участие в испытании функционирования программного обеспечения цифрового акциза.

Для участия в бета-тестировании субъект хозяйствования:

должен быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке и иметь действующую лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности (производство, оптовая торговля, розничная торговля) алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах;

иметь необходимое оборудование и программное обеспечение для работы с Электронной системой, то есть стабильный интернет, сканеры или смартфоны, способные считывать коды, и интегрированное программное обеспечение;

иметь и использовать для регистрации, аутентификации и работы в Электронной системе квалифицированную электронную подпись, подтверждающую его принадлежность к субъекту хозяйствования.

ГНС обращает внимание предпринимателей, что данные, внесенные во время теста, не имеют никакой юридической силы для налогообложения и будут удалены после завершения испытаний.

Участие в тестировании хоть и является добровольным, но важно для налаживания процессов нанесения графических кодов на линиях розлива или упаковки производителями, для понимания механизма маркировки товаров, ввозимых в Украину, для отработки процедуры передачи электронных накладных и, конечно, для проверки считывания марок в местах реализации.

Период тестирования, то есть до октября 2026 года, оставляет бизнесу время для адаптации к цифровой системе. Однако после официального запуска любое несоответствие данных в системе еАкциз будет основанием для серьезных штрафов и аннулирования лицензий. Бета-тестирование системы еАкциз — это проверка готовности украинского бизнеса к новым цифровым стандартам и готовности государства к внедрению действительно действенного и прозрачного механизма работы на рынке алкоголя и табака.

