Руслан Кравченко: викрито групу, що готувала замовні вбивства, серед цілей — Андрій Юсов із ГУР

10:54, 20 лютого 2026
В Україні та Молдові викрили мережу кілерів.
Руслан Кравченко: викрито групу, що готувала замовні вбивства, серед цілей — Андрій Юсов із ГУР
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття організованої групи, яка готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців. Операцію провели в межах спільної слідчої групи українських і молдовських правоохоронців.

За даними слідства, учасники мережі діяли під кураторством спецслужб РФ. Вони збирали детальну інформацію про пересування, місця проживання та відпочинку потенційних жертв для подальшої організації їх убивств за грошову винагороду.

Серед можливих цілей був, зокрема, представник з питань стратегічної комунікації Головне управління розвідки Міністерства оборони України, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

За задумом організаторів, резонансні вбивства мали спричинити суспільний резонанс, негативне інформаційне висвітлення безпекової ситуації та бути використані для дестабілізації ситуації в Україні.

Правоохоронці встановили, що учасники групи розподілили ролі, готували знаряддя злочину та продумували шляхи відходу. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тисяч доларів США — сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви.

Щоб запобігти реалізації злочинів, силовики провели понад 20 одночасних обшуків у кількох регіонах України. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та вибухові речовини. Також зафіксовано листування з російськими кураторами, що підтверджує координацію діяльності.

В Україні затримано сімох осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії відбувалися на території Молдови, де затримано ще трьох осіб, зокрема організатора мережі та двох його спільників.

Фігурантам повідомлено про підозру, готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОГП замовне вбивство ГУР МО Руслан Кравченко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

