Руслан Кравченко: раскрыта группа, готовившая заказные убийства, среди целей — Андрей Юсов из ГУР

В Украине и Молдове разоблачили сеть киллеров.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении организованной группы, которая готовила заказные убийства известных граждан Украины и иностранцев. Операцию провели в рамках совместной следственной группы украинских и молдавских правоохранителей.

По данным следствия, участники сети действовали под кураторством спецслужб РФ. Они собирали подробную информацию о передвижении, местах проживания и отдыха потенциальных жертв для последующей организации их убийств за денежное вознаграждение.

Среди возможных целей был, в частности, представитель по вопросам стратегических коммуникаций Головне управління розвідки Міністерства оборони України, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

По замыслу организаторов, резонансные убийства должны были вызвать общественный резонанс, негативное информационное освещение ситуации в сфере безопасности и быть использованы для дестабилизации ситуации в Украине.

Правоохранители установили, что участники группы распределили роли, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тысяч долларов США — сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы.

Чтобы предотвратить реализацию преступных планов, силовики провели более 20 одновременных обысков в нескольких регионах Украины. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Также зафиксирована переписка с российскими кураторами, подтверждающая координацию деятельности.

В Украине задержаны семь человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще три человека, в том числе организатор сети и двое его сообщников.

Фигурантам сообщено о подозрении, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

