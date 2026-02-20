Спрощений режим трудових відносин: які умови застосування у 2026 році

Спрощений режим звільняє роботодавця від обов’язку вести кадрову документацію та приймати локальні акти, зокрема щодо робочого часу, відпочинку, відпусток і інших кадрових питань.

Трудовий договір є ключовим інструментом врегулювання взаємовідносин між працівником і роботодавцем. У ньому можуть бути передбачені додаткові права, обов’язки та відповідальність сторін, визначені умови матеріального забезпечення, організації праці, а також порядок припинення чи дострокового розірвання договору. На цьому наголошує Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.

Трудовий договір застосовується до трудових відносин, що виникають:

між працівником та роботодавцем, який є суб’єктом малого або середнього підприємництва з кількістю працівників не більше 250 осіб;

або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати (64 тисячі гривень).

Спрощений режим передбачає:

можливість встановлення індивідуальних умов праці працівника у трудовому договорі;

відсутність обов’язку ведення кадрової документації, прийняття локальних документів, у тому числі щодо режиму робочого часу та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором;

укладення трудового договору у письмовій формі у двох примірниках або у формі електронного документа;

застосування виключно на добровільних засадах.

