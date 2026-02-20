  1. В Украине

Упрощенный режим трудовых отношений: какие условия применения в 2026 году

14:11, 20 февраля 2026
Упрощенный режим освобождает работодателя от обязанности вести кадровую документацию и принимать локальные акты, в частности, по рабочему времени, отдыху, отпускам и другим кадровым вопросам.
Трудовой договор является ключевым инструментом урегулирования взаимоотношений между работником и работодателем. В нем могут быть предусмотрены дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, определены условия материального обеспечения, организации труда, а также порядок прекращения или досрочного расторжения договора. На этом акцентирует внимание Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Трудовой договор применяется к трудовым отношениям, которые возникают:

  • между работником и работодателем, который является субъектом малого или среднего предпринимательства с численностью работников не более 250 человек;
  • или между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы (64 тысячи гривен).

Упрощённый режим предусматривает:

  • возможность установления индивидуальных условий труда работника в трудовом договоре;
  • отсутствие обязанности ведения кадровой документации, принятия локальных документов, в том числе относительно режима рабочего времени и времени отдыха, отпусков, а также других документов по вопросам, урегулированным трудовым договором;
  • заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах или в форме электронного документа;
  • применение исключительно на добровольной основе.

Лента новостей

Блоги
Публикации
