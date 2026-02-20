  1. В Україні

В Одесі поступово повертають світло: 68,4 тисячі абонентів ще без електрики

12:23, 20 лютого 2026
Енергетикам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури та дати світло у понад 30 тисяч домівок.
В Одесі поступово повертають світло: 68,4 тисячі абонентів ще без електрики
Фото: odessa.online
З 16 лютого ситуація зі світлом в Одесі дуже важка, особлива у Київському районі. Після дронової атаки по об’єкту енергетики багато домівок залишилися без світла та тепла. 

За даними ДТЕК, станом на 20 лютого вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури. Також вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси.

Наразі без електропостачання залишаються 68,4 тис. клієнтів. Бригади продовжують працювати та поетапно відновлювати живлення для мешканців.

Нагадаємо, до Одеси терміново доправили додаткові генератори для заживлення критичної інфраструктури. Також до ремонтних робіт долучилися бригади з різних районів області та столиці.

