У Харкові жінка, яка змінила стать з чоловіка, через суд зобов’язала ТЦК виключити її із військового обліку

Суд дійшов висновку, що після зміни статі вона не підпадає під категорії військовозобов’язаних жінок.

Харківський окружний адміністративний суд 21 січня 2026 року ухвалив рішення у справі №520/32460/25, яким зобов’язав територіальний центр комплектування виключити громадянку з військового обліку після офіційної зміни статі.

Суть спору

Жінка просила виключити її з військового обліку військовозобовʼязаних та внести відповідні відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних і резервістів «Оберіг». Позивачка звернулася до суду після того, як отримала відмову. Раніше вона перебувала на обліку як військовозобов’язаний чоловік.

У 2025 році жінка офіційно змінила стать з чоловічої на жіночу, що підтверджується:

медичним свідоцтвом про зміну (корекцію) статевої належності;

внесенням змін до актового запису цивільного стану;

новим свідоцтвом про народження;

паспортом громадянина України із зазначенням жіночої статі.

Попри це, у застосунку «Резерв+» та реєстрі «Оберіг» вона продовжувала значитися як військовозобов’язаний чоловік.

Відтак, жінка звернулася із питання виключення з військового обліку, однак в цьому їй фактично відмовили, про що повідомили листом 4 жовтня 2025 року.

З огляду те, що позивачка що не віднесена до категорії військовозобовʼязаних жінок, оскільки не має відповідної спеціальності та/або професії, спорідненої з відповідною військово- обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони, тому має бути виключена з військового обліку за своєю попередньою статтю чоловічою, вона звернулася до суду.

Позиція ТЦК

Відповідач відмовив у виключенні з обліку, зазначивши, що Без відповідної постанови ВЛК у відповідача відсутній юридичний факт непридатності особи.

Також там вказали, що:

медичне свідоцтво не є документом військово-лікарської експертизи;

підставою для виключення може бути лише рішення військово-лікарської комісії про непридатність.

На думку ТЦК заміна статі не призвела і до необхідності виключення позивачки з військового обліку, оскільки раніше вона вже була взята на військовий облік як військовозобов`язаний чоловік. На думку відповідача, юридичний факт зміни імені, прізвища, по батькові чи навіть статевої належності в органах РАЦС не має автоматичної зворотної сили, яка б анулювала попередньо набутий статус військовозобовʼязаного.

Висновки суду

Суд не погодився з такою позицією.

В рішенні зазначено, що після зміни статі позивачка є жінкою у правовому та біологічному сенсі, що підтверджено компетентними органами держави.

Водночас позивачка не має спеціальності чи професії в галузі медицини та фармації, чи іншої спеціальності, після одержання якої могла би бути взята на військовий облік.

На думку відповідача, юридичний факт зміни імені, прізвища, по батькові чи навіть статевої належності в органах РАЦС не має автоматичної зворотної сили, яка б анулювала попередньо набутий статус військовозобовʼязаного. Суд з такими доводами відповідача не погоджується та зауважує, що у даній справі відбулась зміна статевої належності людини в біологічному сенсі, що визнана компетентними органами України, від імені якої видано паспорт громадянина, який свідчить про приналежність людини до жіночої статі.

З огляду на наведені вище положення спеціалізованого Закону з питань військового обліку, слід дійти висновку, що у тому фізіологічному стані, в якому позивачка визначена на теперішній час, вона військовому обліку підлягає лише за власним добровільним бажанням (за заявою).

Суд підкреслив, що чинним законодавством, яке регулює порядок військового обліку, такий випадок не врегульовано у тих нормах, які напряму визначають процедуру виключення з військового обліку, на що фактично посилався відповідач. Разом з тим, загальні норми не передбачають обовʼязку перебування на військовому обліку категорії осіб, до яких відноситься позивачка, а сама лише відсутність у діючому законодавстві спеціальної норми, яка прямо передбачає процедуру виключення з військового обліку особи у звʼязку зі зміною статі, на переконання суду, не є підставою для відмови у поновленні права особи.

Посилаючись на принцип верховенства права, правову визначеність та практику Європейського суду з прав людини, суд задовільнив адміністративний позов жінки.

Суд:

визнав протиправним і скасував рішення ТЦК про відмову у виключенні з військового обліку;

зобов’язав виключити позивачку з військового обліку;

зобов’язав внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг»;

стягнув з відповідача 1211,20 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів. Якщо апеляцію не буде подано, воно набере законної сили після спливу цього строку.

