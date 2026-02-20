  1. У світі

Meta об’єднала Messenger із Facebook — як не втратити доступ до чатів

13:35, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія Meta змінює правила роботи Messenger.
Meta об’єднала Messenger із Facebook — як не втратити доступ до чатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta вирішила припинити підтримку окремого вебсайту Messenger — з квітня 2026 року сервіс припинить роботу як самостійний ресурс. Про це йдеться у заяві компанії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

 Користувачі, які звикли листуватися на окремому домені, будуть автоматично перенаправлені на основну платформу соцмережі.

«Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері», - кажуть у Meta.

Ті, хто використовує месенджер без активного облікового запису у Facebook, зможуть продовжувати розмови лише через мобільний додаток. Вся історія чатів збережеться, проте для доступу до неї на нових пристроях знадобиться PIN-код резервної копії.

За даними TechCrunch, закриття вебверсії відбувається через кілька місяців після того, як Meta відмовилася від десктопних застосунків Messenger. Тоді компанія порадила переходити на Facebook для роботи з повідомленнями. Курс на згортання окремих продуктів став помітним ще восени.

Messenger працює з 2008 року, спочатку як Facebook Chat. У 2011 році він став окремим застосунком, а згодом компанія прибрала чати з основного застосунку Facebook. У 2023 році почалася зворотна інтеграція, і тепер Meta остаточно повертає сервіс до екосистеми Facebook.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Facebook Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]