Meta об’єднала Messenger із Facebook — як не втратити доступ до чатів

Компанія Meta змінює правила роботи Messenger.

Компанія Meta вирішила припинити підтримку окремого вебсайту Messenger — з квітня 2026 року сервіс припинить роботу як самостійний ресурс. Про це йдеться у заяві компанії.

Користувачі, які звикли листуватися на окремому домені, будуть автоматично перенаправлені на основну платформу соцмережі.

«Після того, як messenger.com зникне, вас буде автоматично перенаправлено на facebook.com/messages для обміну повідомленнями на комп’ютері», - кажуть у Meta.

Ті, хто використовує месенджер без активного облікового запису у Facebook, зможуть продовжувати розмови лише через мобільний додаток. Вся історія чатів збережеться, проте для доступу до неї на нових пристроях знадобиться PIN-код резервної копії.

За даними TechCrunch, закриття вебверсії відбувається через кілька місяців після того, як Meta відмовилася від десктопних застосунків Messenger. Тоді компанія порадила переходити на Facebook для роботи з повідомленнями. Курс на згортання окремих продуктів став помітним ще восени.

Messenger працює з 2008 року, спочатку як Facebook Chat. У 2011 році він став окремим застосунком, а згодом компанія прибрала чати з основного застосунку Facebook. У 2023 році почалася зворотна інтеграція, і тепер Meta остаточно повертає сервіс до екосистеми Facebook.

