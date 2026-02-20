  1. В мире

Meta объединила Messenger с Facebook — как не потерять доступ к чатам

13:35, 20 февраля 2026
Компания Meta меняет правила работы Messenger.
Компания Meta решила прекратить поддержку отдельного веб-сайта Messenger — с апреля 2026 года сервис прекратит работу как самостоятельный ресурс. Об этом говорится в заявлении компании.

Пользователи, которые привыкли переписываться на отдельном домене, будут автоматически перенаправлены на основную платформу соцсети.

«После того как messenger.com исчезнет, вы будете автоматически перенаправлены на facebook.com/messages для обмена сообщениями на компьютере», — говорят в Meta.

Те, кто использует мессенджер без активной учетной записи в Facebook, смогут продолжать разговоры только через мобильное приложение. Вся история чатов сохранится, однако для доступа к ней на новых устройствах понадобится PIN-код резервной копии.

По данным TechCrunch, закрытие веб-версии происходит через несколько месяцев после того, как Meta отказалась от десктопных приложений Messenger. Тогда компания посоветовала переходить на Facebook для работы с сообщениями. Курс на сворачивание отдельных продуктов стал заметным еще осенью.

Messenger работает с 2008 года, сначала как Facebook Chat. В 2011 году он стал отдельным приложением, а позже компания убрала чаты из основного приложения Facebook. В 2023 году началась обратная интеграция, и теперь Meta окончательно возвращает сервис в экосистему Facebook.

Facebook Meta

