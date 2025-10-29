Практика судів
У Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати

10:36, 29 жовтня 2025
Законодавством про працю передбачена можливість відкликання працівника тільки з щорічної відпустки.
У Держпраці роз'яснили, чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати
Державна служба з питань праці роз'яснила, чи може роботодавець відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати.

Зазначається, що роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки це не передбачено нормами трудового права. Однак існує можливість відкликання працівника лише з щорічної оплачуваної відпустки, але тільки за умови, що виникли непередбачені обставини, які вимагають його термінової присутності на роботі. Тобто, відкликати працівника з інших видів відпусток, зокрема, якщо йдеться про відпустку без збереження заробітної плати, роботодавець не може.

Натомість, якщо роботодавець і працівник досягли згоди, то відпустка без збереження заробітної плати може бути припинена достроково. У такому випадку, працівник може повернутися на роботу до завершення відпустки, але це повинно бути зроблено за обопільною домовленістю сторін.

Отже, роботодавець не має безпосереднього права вимагати від працівника повернення з відпустки без збереження зарплати, але згоди між працівником і роботодавцем достатньо для дострокового припинення такої відпустки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

