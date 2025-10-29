У Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати

Законодавством про працю передбачена можливість відкликання працівника тільки з щорічної відпустки.

Державна служба з питань праці роз'яснила, чи може роботодавець відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати.

Зазначається, що роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки це не передбачено нормами трудового права. Однак існує можливість відкликання працівника лише з щорічної оплачуваної відпустки, але тільки за умови, що виникли непередбачені обставини, які вимагають його термінової присутності на роботі. Тобто, відкликати працівника з інших видів відпусток, зокрема, якщо йдеться про відпустку без збереження заробітної плати, роботодавець не може.

Натомість, якщо роботодавець і працівник досягли згоди, то відпустка без збереження заробітної плати може бути припинена достроково. У такому випадку, працівник може повернутися на роботу до завершення відпустки, але це повинно бути зроблено за обопільною домовленістю сторін.

Отже, роботодавець не має безпосереднього права вимагати від працівника повернення з відпустки без збереження зарплати, але згоди між працівником і роботодавцем достатньо для дострокового припинення такої відпустки.

